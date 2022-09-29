Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Настя Каменских вернулась в Украину после тура по Европе, где давала благотворительные концерты и рассказывала правду о вторжении рф. Она успевает вести свой блог в Instagram и публиковать там новый контент. В этот раз певица показала трепетное видео.
На кадрах Настя Каменских сидит в купе поезда, она мечтательно смотрит в окно на проносящиеся там пейзажи. На заднем фоне играет грустная минорная мелодия из песни Билли Айлиш "Lonely". На певице простая белая футболка и джинсы. Вместо подписи к видео, артистка оставила эмодзи в форме сердец цвета украинского флага.
Пользователи сети забеспокоились, что такое грустное видео певица сняла, потому что сама чувствует себя одинокой. Потому поспешили ее успокоить словами поддержки.
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"Очень похожие ощущения от поездки домой.... и грустно, и радостно одновременно", "Вот так Настя. Жизнь пролетит и не заметишь. Удачи тебя", "Грустно, да... но все будет хорошо", "Не унывай, у всех сейчас такое настроение...", "Так захотелось обнять ее", - писали в комментариях под видео Насти Каменских.
Напомним, Каменских призналась, почему теперь почти не живет дома.
Как сообщала Politeka, Каменских попала под шквал критики из-за нового видео.
Также Politeka писала, Каменских с украинкой песней за пианино тронула до глубины души, видео.