На кадрах Настя Каменских сидит в купе поезда, она мечтательно смотрит в окно на проносящиеся там пейзажи.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Настя Каменских вернулась в Украину после тура по Европе, где давала благотворительные концерты и рассказывала правду о вторжении рф. Она успевает вести свой блог в Instagram и публиковать там новый контент. В этот раз певица показала трепетное видео.

На кадрах Настя Каменских сидит в купе поезда, она мечтательно смотрит в окно на проносящиеся там пейзажи. На заднем фоне играет грустная минорная мелодия из песни Билли Айлиш "Lonely". На певице простая белая футболка и джинсы. Вместо подписи к видео, артистка оставила эмодзи в форме сердец цвета украинского флага.

Пользователи сети забеспокоились, что такое грустное видео певица сняла, потому что сама чувствует себя одинокой. Потому поспешили ее успокоить словами поддержки.

"Очень похожие ощущения от поездки домой.... и грустно, и радостно одновременно", "Вот так Настя. Жизнь пролетит и не заметишь. Удачи тебя", "Грустно, да... но все будет хорошо", "Не унывай, у всех сейчас такое настроение...", "Так захотелось обнять ее", - писали в комментариях под видео Насти Каменских.

Напомним, Каменских призналась, почему теперь почти не живет дома.

Как сообщала Politeka, Каменских попала под шквал критики из-за нового видео.

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