Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - известный украинский ресторатор колумбийского происхождения. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Эктор и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.

А в этот раз Хименес-Браво появился в расстегнутой рубашке.

"Колумбийца возьмете на Щекавицу?", - спросил Эктор.

"Учитывая последние новости есть для вас важный вопрос. Жду ответов в комментариях", - написал Эктор.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Все там будем", "С таким мужчиной куда угодно", "Конечно берем", "Приходите, будем рады) может еще что-нибудь вкусненькое перекусим)", "Колумбийский красавец с украинским сердцем", "Эктор, берите котел, будем делать плов, потому что нужно энергию пополнять ж", "До этого я туда не собиралась...", "Только все успокоились..... Вторая волна "мобилизации" сейчас начнется".

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