Как пишет Politeka.net, Тина Кароль - известная украинская певица, которая имеет звания Народной и Заслуженной артистки Украины. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Кароль и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Кароль рассказала о своем новом альбоме, но не все оказались в восторге.

"Наконец-то вышел альбом. Можно слушать на всех стримах. Жду отзывов. Спасибо моему гению и другу Аркаше за совместное написание того, что мы любим", - написала Кароль и сослалась на своего друга Аркадия.

Как оказалось, друг Тины Кароль сотрудничает с Зивертом, Димой Биланом и Анной Седоковой.

Фанат сразу же заметил данный момент и спросил у Кароль об этом: "Почему этот саунд продюсер в одном ряду с вами указывает поддерживателей пуйла? (Зиверт, Седокова, Билан)".

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