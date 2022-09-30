Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Настя Каменских активно ведет социальные сети и рассказывает о себе, хвастается образами и старается доказать свою патриотичность. После того, как она провела заграницей полгода и ни разу не была дома, звезду начали массово критиковать.

Теперь в Киеве исполнительница всячески подчеркивает, что она желает помочь украинцам, поддержать их и вообще очень переживает.

"Какая у меня супер сила? Я украинка" - написала на английском Настя. Как ожидалось, в сети далеко не все оценили подобный пост:

«Какая Настя 🔥; Ну я бы такое никогда не одела… кажется кровь … итак больно людям….; Играет на публику; Вкусные украинские яблоки???Вы очень хорошая!! Победа за нами!!💓 Слава Україні!!; А что не на украинском, а на английском 😂; Не хочу вас двоих видеть; А Потап снова скрывается» - ответили в сети.

«С самого детства я много времени проводила в пути. И сейчас, сложив всю свою жизнь в один чемодан, много езжу туда, где я могу принести пользу: на благотворительных акциях, на мероприятиях, позволяющих рассказывать о войне в Украине» - высказалась ранее Настя.

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