Как сообщает Politeka.net, Тина Кароль решила пообщаться с фанатами и дала специальное интервью, раскрыв много интересных тем за последнее время. Артистка много путешествует и активно поддерживает страну, стараясь исполнять все чаще только украиноязычные песни.

В этот раз в сети представили беседу Тины о творчестве во время войны, о пути к победе и борьбе на культурном фронте.

«Певица Тина Кароль с самого начала полномасштабной российской агрессии активно занимается культурной дипломатией. О творчестве во время войны, пути к победе и борьбе на культурном фронте Тина Кароль рассказала корреспондентке Голоса Америки Ирине Соломко в Нью-Йорке» - сказано в подписи.

«🤗✨Наша Гордость 🤩☺️ Тина настоящая патриотка; ценю эти усердия» - пишут фанаты в ответ.

Певица признала, что в ее репертуаре было много песен на российском языке. Среди них десяток хитов, которые любили украинцы. Но сейчас артистка не готова их снова петь.

"У меня в репертуаре было много русскоязычных песен, с началом войны я их просто отложила, а это десяток хитов, и они просто лежат на полке, возможно, на долго или навсегда. В начале войны музыка не писалась, музы не появлялась, если хотелось писать, то о боли, но мне не хотелось "отдавать" свою боль людям, и так всем больно", - рассказала Тина Кароль.

Напомним, Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.

Как сообщала Politeka, Кароль озадачила украинцев неловкими высказываниями о личной жизни.

Также Politeka писала, Кароль без макияжа и в домашней одежде решилась показать настоящую себя.