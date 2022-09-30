Певица Оля Цибульская решила, что хочет быть честной со своей аудиторией на все сто и перестала таить Сергея, которого так жаждали увидеть и поклонники, и журналисты.

В августе украинская певица Оля Цибульская наконец-то сорвала маски и познакомила публику со своим мужем-бизнесменом Сергеем, который работает в украинской компании связанной с молочной продукцией. В интервью Факты.Life. артистка призналась, почему 20 лет скрывала личность своего мужа.

Оля Цибульская уверяет, что лицо любимого решила показать не ради пиара, а для того, чтобы не иметь больше никаких секретов. Она призналась, что своего мужа не скрывала от камер, а просто не хотела его впутывать в шоу-бизнес.

"Есть люди, для которых публичность - часть работы, как у меня. Сергею публичность никогда не была нужна. Сейчас аналогично. Я никогда не скрывала семью. Просто не делала из этого шоу. Ибо должно оставаться в жизни что-то сакральное", - заявила она.

Певица решила, что хочет быть честной со своей аудиторией на все сто и перестала таить Сергея, которого так жаждали увидеть и поклонники, и журналисты. Также Оля Цибульская пошутила, что после того, как показала мужа в сети, начала приучать его к звездной жизни.

"Снимай бегом! Ты же теперь публичный человек", – этот аргумент помогает мне избавиться от его старых носков", – с юмором рассказала артистка.

Напомним, Оля Цибульская без смущения показала, как выглядела на последних месяцах беременности.

Как сообщала Politeka, кума Дзидзьо Цибульская показала своего "клона", впечатлив украинцев.

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