Как сообщает Politeka.net, российские оккупанты во время обстрела гуманитарной колонны в Запорожье убили 25 человек, еще более 50 ранены, среди них – женщины и дети. 5-летнему ребенку осколок попал в живот – врачи борются за его жизнь. Следователи начали расследование военного преступления рф.
Украинская певица Надежда Дорофеева отреагировала на эту трагедию и написала пост в Instagram.
Певица призвала почтить память невинных мирных украинцев, которых убили российские солдаты.
"Запорожье! Какая трагедия!! 25 погибших 50 раненых Я надеюсь, эти цифры не увеличатся. Почтим память этих невинных мирных людей… Об этом терроре должен слышать и знать весь мир!!!", - отметила в комментариях Надежда Дорофеева.
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Пользователи сети под постом Надежды Дорофеевой делятся своими эмоциями и желают россиянам узнать в сто раз больше того, что испытывают из-за их действий украинцы.
"Наши города, как раны на теле Украины... очень жаль людей", "Запорожье родненько держись", "Это ужас!! Терпение и сил семьям погибших, а россиянам почувствовать в 100 раз больше боли", "Берегите себя!!!!!!! Держитесь", "Боже, твари ненавистные", - писали в комментариях.
Напомним, Дорофеева впечатлила эффектным образом в новом клипе, видео.
Как сообщала Politeka, Дорофеева похвалилась пылкими объятиями и смутила украинцев.
Также Politeka писала, Дорофеева честно заговорила, как решилась на новые отношения.