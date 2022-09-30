Алексей Потапенко (Потап) решил рассказать, почему не приезжал в Украину долгое время, из-за чего его раскритиковали украинцы.

Как пишет Politeka.net, Алексей Потапенко (Потап) - известный украинский продюсер и исполнитель. Звезда за пару дней до 24 февраля выехал с женой Настей Каменских в Испанию и не возвращался в Украину долгое время. Сначала Каменских решилась приехать в родную страну, а через некоторое время и сам Алексей. И хоть Потап заявил, что уже долгое время в Украине, просто не выходил на связь, появился на украинском тв Алексей на 203-й день полномасштабного вторжения.

А в новом интервью ЖВЛ звезда рассказал, что даже записан заочно в тероборону, когда находился за пределами Украины.

Фанаты принялись активно обсуждать последнее интервью Потапа в комментариях:

"Это одно из самых больших разочарований !!!!!Классно - записался в терроборону и сидел за границей))))) Не верю ни одному слову этого "хероя".Даже Настя вернулась раньше.О чем речь?", "Потап такой кабасик стал))", "Когда на передовую", "Так переживал бедняга... сын там, а я за границей. ..бла, бла, бла. Приедь и защити сына. Но где же, назад же не выпустят в Испанию".

Напомним, Потап беспощадно высмеял "референдумы" россиян, сделав им заманчивое предложение

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