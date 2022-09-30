Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - известная украинская актриса, а также участница шоу "Холостячка" и победительница танцевального шоу. Артистка привыкла обращать внимание на себя и удивлять рассказами о жизни.
«Мы все приходим в этот мир, чтобы стать лучше. Но иногда «стать лучше» похоже на бесконечность американских горок… Пишу, потому что знаю, как это.
Мой путь к ответам был длинным, а запрос сильным. И я уверена, что это на всю жизнь. Но сейчас я хочу делиться тем, что уже есть. И эти инструменты, которые я однажды приобрела – полностью проверены личным опытом. Я покажу вам новый, большой хороший путь, но пока начнем с малого...» – поделилась Ксения.
В сети отреагировали:
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
"У Путина есть план": полковник ФСБ сообщил, зачем Кремлю аннексия территорий и что будет дальше
Звезда "Дизель шоу" Танкович неожиданно высказался об украинском языке и смене гражданства: "У меня уже..."
Музыканты "Бумбокс" с Хлывнюком сообщили украинцам печальную новость: "К большому сожалению..."
"Вы проиграли, владимир владимирович!": путина поставили на место прямо во время совещания
«Супер🔥; 😍Как раз то что надо👏; Классно я хочу; 👍я в Нирване ❤️; Спасибо ❤;но так хочется мира 😢; Молодец 👏; Вау🔥 Очень круто😻😻; Муза🌹».
Напомним, "Холостячка Мишина рассказала, как сын начал бунтовать из-за учебного года: "Такая история!"
Как Politeka сообщала, Мишина похвасталась в ванной, как быстро превратиться в красавицу
Также Politeka писала, Мишина призналась, как с подружкой звонит Залужному и Киму по вечерам.