Популярная актриса и первая "Холостячка" Ксения Мишина рассказала о том, как держать себя в форме.

Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - известная украинская актриса, а также участница шоу "Холостячка" и победительница танцевального шоу. Артистка привыкла обращать внимание на себя и удивлять рассказами о жизни.

«Мы все приходим в этот мир, чтобы стать лучше. Но иногда «стать лучше» похоже на бесконечность американских горок… Пишу, потому что знаю, как это.

Мой путь к ответам был длинным, а запрос сильным. И я уверена, что это на всю жизнь. Но сейчас я хочу делиться тем, что уже есть. И эти инструменты, которые я однажды приобрела – полностью проверены личным опытом. Я покажу вам новый, большой хороший путь, но пока начнем с малого...» – поделилась Ксения.

В сети отреагировали:

«Супер🔥; 😍Как раз то что надо👏; Классно я хочу; 👍я в Нирване ❤️; Спасибо ❤;но так хочется мира 😢; Молодец 👏; Вау🔥 Очень круто😻😻; Муза🌹».

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