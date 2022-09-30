Верка Сердючка поделилась фотографией, где позировала в стрингах рядом со своей сценической мамой.

Как пишет Politeka.net, Андрей Данилко - известный украинский певец, который выступает под сценическим именем Верка Сердючка. У Андрея также есть сценическая мама, роль которой играет Инна Белоконь. Не забывает Данилко и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда решил присоединится (ссылка на полное фото) к мэмам о Щекавице и поделился фото в стрингах.

"Мы почти на месте", - написал Данилко в публикации.

Дмитрий Монатик, Ольга Сумская и Виктория Булитко впечатлились кадром Данилко.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Проходите. Жду вас на розовой простыне слева от синего бидона с молоком", "На море в этом году не только я не была!", "Вызовите пожарную безопасность, потому что это очень горячо", "Аххах, лучшие!!!!! спасибо за улыбку в эти фиговые времена!", "Верка это легенда, все ближе и ближе к людям, жаль что при таких обстоятельствах, но все будет", "Ничего не знаю, я туда иду есть борщ и запивать водкой".

Напомним, похудевший Данилко показал, где они неожиданно оказались с "мамой"

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