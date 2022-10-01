Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая - известная украинская певица, которая прославилась благодаря шоу "Х-Фактор". Звезда там выступила с песней "Плакала", которая сразу же стала хитом и впечатлила Настю Каменских. Теперь Зарицкая успешная артистка и солистка группы KAZKA. Не забывает Александра и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда решила рассказать о "Голос країни" в своем сторис.

"Ну что, друзья. Этот день настал, вчера я вас заинтриговала, а сегодня рассказываю все. Мы снова на студии, где мы снимали "Голос країни". Мы снова снимаем наши диджитал выпуски и сегодня остался последний выпуск. Сегодня решится, кто с наших участников идти в прямые эфиры и уже очень скоро вы увидите наконец-то тот "Голос країни", который мы снимали еще до начала войны. Со второго октября на канале ТЕТ вы сможете увидеть все выпуски, я очень жду", - сказала Зарицкая.

"Мы возвращаемся к съемкам "Голос країни", - написала звезда в сторис.

Напомним, солистка KAZKA Зарицкая после того, как нашла нового парня заявила, что покидает Украину

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Также Politeka сообщала, что солистка KAZKA Зарицкая рассекретила, что поддерживает ее во время войны



