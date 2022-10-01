Как пишет Politeka.net, Михаил Заливако - известный украинский бизнесмен, который решил пойти на шоу "Холостяк" в надежде найти свою любовь. На проекте звезда выбрал победительницей Анну Богдан, с которой провстречался более года. А недавно стало известно, что пара не выдержала испытание войной и решила расстаться. Но на днях Анна и Михаил снова появились вместе, когда Заливако праздновал свой день рождения, 28 сентября. А на новом сторис Михаил показал себя после празднования дня рождения.
"А спонсор моего утра - опухшее лицо", - написал Михаил.
"Когда мы остановились в ближайшем отели возле дороги - я попросил сингл, а тебе дали трио", - сказал звезда.
А до этого звезда опубликовал фото с Анной Богдан.
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"Прикольное погружение в атмосферу нашего первого знакомства.
То же самое место, прошло уже больше года, но все равно там очень интересные ощущения
Хэппи Валентин день! всем по любви", - написал Михаил.
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