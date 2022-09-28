"Холостяк" Михаил Заливако после расставания с Анной Богдан объявился и рассказал, почему не выходил наа свазь.

Как пишет Politeka.net, Михаил Заливако - известный украинский бизнесмен, который решил пойти на шоу "Холостяк". Там Михаил выбрал победительницей участницу по имени Анна Богдан. Пара после проекта больше года провела вместе, но после начала войны не смогла дальше сохранять отношения. Хотя и сейчас у Анны остается кошка Михаила, которая боялась переездов, поэтому осталась у мамы победительницы "Холостяка".

Несмотря на неудачу на личном фронте Михаил благодаря шоу стал успешным блогером и теперь активно ведет страничку в Инстаграм. Но в последние недели Заливако отсутствал, а теперь внезапно вернулся и решил рассказать, в чем была проблема.

"Спасибо Инсте за все", - написал Михаил в сторис.

"Не знаю, совпадение или нет, меня Инстаграм решил разблокировать спустя две с половиной недели. Как раз на мой день рождения. Ну может быть там как-то сошлось и люди, которые это делали, в этом поучавствовали. Ну, в общем, я опять вернулся", - сказал Заливако в своем обращении к фанатам.

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