Как пишет Politeka.net, украинский блогер и бизнесмен Михаил Заливако, который был главным героем шоу «Холостяк-11» отмечал день рождения 28 сентября. Мужчине исполнилось 33 года.
Заливако буквально завалил свой Instagram-stories кадрами, на которых продемонстрировал, как друзья, знакомые и коллеги поздравляли его с праздником.
Не обошла стороной и бывшая возлюбленная Михаила, Анна Богдан, она приехала к имениннику, чтобы лично его поздравить и похвасталась этим публично.
"Все что хотела сказать. Поздравила лично, еще раз с Днем Рождения", - рассказала Богдан и показала снимок, на котором тесно прижалась к бывшему.
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«Очень много поздравлений, постараюсь всем ответить, я не помню, чтобы прям столько много было…», - признался Заливако.
Под конец праздника Михаил не забыл про самого родного человека – бабушку. Он показал кадры с пожилой женщиной, которая сидела в постели. Заметно, что бизнесмен с нежностью и теплотой относится к ней.
«Моя гордость», - отметил Заливако и снабдил подпись красным сердечком.
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