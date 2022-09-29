Михаил Заливако, участник 11 сезона шоу "Холостяк" с теплотой и нежностью относится к самым близким людям.

Как пишет Politeka.net, украинский блогер и бизнесмен Михаил Заливако, который был главным героем шоу «Холостяк-11» отмечал день рождения 28 сентября. Мужчине исполнилось 33 года.

Заливако буквально завалил свой Instagram-stories кадрами, на которых продемонстрировал, как друзья, знакомые и коллеги поздравляли его с праздником.

Не обошла стороной и бывшая возлюбленная Михаила, Анна Богдан, она приехала к имениннику, чтобы лично его поздравить и похвасталась этим публично.

"Все что хотела сказать. Поздравила лично, еще раз с Днем Рождения", - рассказала Богдан и показала снимок, на котором тесно прижалась к бывшему.

«Очень много поздравлений, постараюсь всем ответить, я не помню, чтобы прям столько много было…», - признался Заливако.

Под конец праздника Михаил не забыл про самого родного человека – бабушку. Он показал кадры с пожилой женщиной, которая сидела в постели. Заметно, что бизнесмен с нежностью и теплотой относится к ней.

«Моя гордость», - отметил Заливако и снабдил подпись красным сердечком.

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