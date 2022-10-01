Популярная украинская фитнес-тренер и эксперт программы "Зважені та щасливі" Марина Боржемская активно ведет социальные сети, рассказывает о себе и делится полезной информацией для украинцев. Не забывает Марина также освещать ситуацию в стране:
«Каждый раз сердце обливается кровью. Нельзя привыкнуть к этим страшным событиям. 7 месяцев происходит полномасштабное вторжение. 8 лет мы боремся за нашу землю.
Россия ударила по гуманитарной колонне на выезде из Запорожья. Около 30 убитых и десятки раненых. У людей унесли дом, а потом унесли жизнь. Они просто хотели вырваться из лап кафиров - просто спасти свою жизнь, своих близких и быть на территории своей родной свободной Украины» - высказалась Марина.
Она показала и фото, которое облетело весь Интернет - пес по имени Крым ждал свою семью, убитую ракетой, на руинах их дома. Погибли четыре человека - семья Крыма. Пес сидел на руинах и ни на шаг не отходил, даже во время работы спасателей. Сейчас его заботятся. У него контузия и сердечная недостаточность.
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«Сердце разрывается от боли 😢; Сколько горя в глазах верного друга; Икаждый раз вопрос-за что? и сколько еще украинцев тот урод должен убить, чтобы мир понял, что мы боремся не только за свою независимость; Самое для меня тяжелое фото. Она прямо символ одиночества и боли после утраты близких..... Да, уверена, чувствуют и те, кто потерял родных....; Как больно 😢; - пишут в сети.
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