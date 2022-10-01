Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - известная украинская актриса, которая участвовала в шоу талантов в качестве судьи, победила на танцевальном шоу и была первой "Холостячкой". И хотя отношения с победителем шоу Александром Эллертом у нее не сложились, артистка стала мега-популярной, к советам которых прислушиваются многие.

Сейчас Ксения Мишина написала небольшой пост на своей странице в Инстаграм, в котором она подняла тему внутренней гармонии.

«Осознание свободы одна из величайших побед в жизни каждого человека. И это не о внешней свободе и хаотичных отношениях, а о внутреннем состоянии, в котором есть возможность не реагировать на бесконечные желания, созданные разумом. О способности не верить своим страхам и убеждениям, навязанным извне. Освобождение от общественного мнения Освобождение от гнева, страданий и сомнений. Освобождение от жалости и неуверенности в своих силах Умение выбирать радость вместо тревоги. И ежедневная работа над собой и своим умом для осознания себя человеком, способным спокойно и с радостью принимать все, что дает тебе жизнь», - написала холостячка.

Свою публикацию она проиллюстрировала фотоснимком, на котором попозировала в кроп-топе с длинными рукавами и стильных серых штанах. Мишина эффектно выгнула спинку позируя у реки.

Украинцы очарованы, они пишут, чт всегда знали, что Мишина талантливая актриса и очень красивая женщина. А сейчас узнают и как очень мудрого человека. Фолловеры отмечают, что страницы Ксении доставляет и эстетическое удовольствие.

"Ваууу слов нет сама красивая киса на земле", - отмечают в комментариях.

Напомним, "Холостячка Мишина рассказала, как сын начал бунтовать из-за учебного года: "Такая история!"

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