Примадонна российской эстрады Алла Пугачева, которая недавно прилетала в Москву и даже сделала осторожный намек на свое несогласие с путинским режимом, выставила на продажу свой семейный замок в подмосковном селе Грязь. Как сообщают российские СМИ, цена особняка артистки, уехавшей из россии в Израиль, составляет около 1 млрд рублей.

Сообщается, что сейчас в замке живет внук певицы Никита Пресняков. Пугачева вместе с детьми улетела в Тель-Авив пару дней назад. По слухам, в россию она прилетала для решения вопросов с продажей недвижимости.

За роскошный особняк со всеми "внутренностями" в подмосковной деревне народная артистка попросила 1 млрд рублей, однако пока желающих купить недвижимость пока не нашлось. Площадь поместья составляет 2 300 м². В нем есть зимний сад, обсерватория, спорткомплекс, подземный гараж, лифты и кинотеатр. В сети также появились фото комнат замка Пугачевой.

Отметим, что до нападения россии на Украину, Алла Борисовна жила в этом семейном замке с мужем Максимом Галкиным и двумя детьми-близняшками. Стоит отметить, что звездные хозяева очень гордились своим имением, Галкин часто показывал свои владения в соцсетях и даже хвастался, какой он хороший хозяин. Однако, после начала войны звездная чета выехала из россии, а Галкин публично осудил путинский режим.

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