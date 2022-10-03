Как пишет Politeka.net, Евгений Клопотенко - известный украинский шеф-повар и победитель "Мастер Шеф". Знаменитость также активно ведет Инстаграм, где делится с фанатами не только рецептами, но и личными кадрами, А в этот раз звезда показал, как выглядел маленьким вместе с молодыми родителями.
"Это я маленький с родителями. Одно из самых теплых моих воспоминаний того времени – как я готовил с мамой. До сих пор помню, что это было песочное печенье. Помню те формочки сердечек-солнышек-треугольников. Помню, как я любил вырезать из теста. Это не та история, которая сформировала меня как повара. Но это та история, которая греет меня сейчас, даже 30 лет спустя. И вот сижу я уже в свои почти 36, грызу песочное печенье и испытываю много любви. Потому что мне приятно и хорошо от этого воспоминания. С мамой сейчас видимся не так часто, но это воспоминание – наше и то особенное, что мы имеем. Как и каждое воспоминание, где я готовил с родителями. Потому что это наша родственная связь. А песочное печенье потому я до сих пор и люблю", - написал Евгений.
Фанаты поставили более 11 тысяч лайков и написали комментарии:
"Вообще не изменился", "Прикольный уже в дестве был", "Я первый раз борщ сварила, почти все правильно, только фасоль твердая была, это было в 9 лет", "Мы постоянно готовили вместе)) но какое-то такое яркое воспоминание, это то как мы собирались все вместе лепить пельмени, разговаривать, шутить. Я даже пельмени не люблю)) но те семейные собрания на кухне бесценное воспоминание на всю жизнь)".
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