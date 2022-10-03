Об этом, как пишет Politeka.net, рассказал сам участник 12 сезона «Голос країни» 26-летний Евгений Бичасный из Херсона, попавший в команду Нади Дорофеевой.
«Все мои самые близкие родные, родители, вся семья – они находятся под оккупацией в Херсоне. Многие мои друзья остаться в городе и сейчас страдают от "тихого террора"», - сообщил певец.
Также Евгений выразил надежду, что скоро над его родным городом будет развиваться украинский флаг.
В комментариях к выступлению Евгения телезрители отметили его харизму, а также певческий талант.
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«Женя классно выполнил и без акцента, что редко. Спасибо!», «Женька, Ты большой молодец! Я так рада за тебя, школа 44 с тобой! Победитель 12 сезона! Держу кулачки», «Как классно, бомба!», «Молодец Евгений! Красивый херсонский край и супер исполнение. Удачи в Голосе!», - писали Евгению в комментариях к выступлению еще до начала вторжения россии.
Напомним, в минувшее воскресенье, 2 октября, на экраны вернулось шоу Голос страны, которое было прервано из-за полномасштабного военного вторжения россии в Украину.
В первом выпуске создатели проекта напомнили нашумевшие выступления на проекте, а также рассказали, как сложилась судьба участников, которые пошли воевать в составе украинской армии.
Напомним, на оккупированной территории также оказались родные победителя "Танцев со звездами" и сериала "Моя любимая Страшка" Артура Логая.
Также сообщалось о хорошей новости от телеведущего Дмитрия Комарова.
Кроме того, Politeka.net писала, что жена звезды "Квартал 95" Евгения Кошевого больше не общается с родственниками, живущими в оккупированной Ялте.