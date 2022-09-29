Дванадцятий сезон вокального проекту «Голос країни» повертається на телеекрани вже цієї неділі, 2 жовтня.

Нагадаємо, ведучими шоу буде Юрій Горбунов та Катя Осадча, а крісла тренерів займуть Потап, Оля Полякова, Надя Дорофєєва.

Як відомо, В'ячеслав Вакарчук від участі у нових зйомках проекту відмовився, пояснивши, що зараз його мета зовсім інша – підтримувати українських бійців на фронті, допомагати країні у благодійному турі.

А ось Потап, який незадовго до повномасштабного військового вторгнення росії в Україну опинився за кордоном і повернувся лише зараз, навпаки, з натхненням готується до нових зйомок.

«Голос країни» повертається, щоб боротися ще завзятіше!», - говорив Потап у новому промо-відео шоу «Голос країни».

Стати свідками повернення вокального проекту закликала українців і Оля Полякова. Співачка також коротко відповіла на питання, навіщо зйомки шоу у розпал воєнних дій.

«Голос країни» повертається, щоб у твоєму серці прозвучала українська пісня! Вже за три дні повернення сезону, який перервала війна», - оголосила Полякова.

Нагадаємо, раніше творці «Голосу країни» пояснили, що протягом сезону буде і потужна благодійна складова.

Зазначимо, що багато українців з нетерпінням чекають, коли можна буде хоч на якийсь час відволіктися від темних думок та тривожних новин з фронту, інші висловлюють негативне ставлення до розваг у розпал війни.

«Вважаю, що рано для будь-яких шоу», «А чи не зарано?», «Чекаю як ніколи!», «Під бомбардування співати будете?», «Чекаю!», «Чекаю на неймовірне повернення шоу», - пишуть глядачі, коментуючи майбутній випуск, який відбудеться вже 2 жовтня.

Також нагадаємо, що Потап повернувся до України та показав паралізоване обличчя.

Також Politeka.net писала, що Полякова поставила на місце українців, які образили її подругу Єфросиніну.

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