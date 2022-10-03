В частности, телеведущий Юрий Горбунов раскрыл, что в Украине начались первые съемки после начала вторжения россии.

Как сообщает Politeka.net, широкий прокат украинских и зарубежных киноновинок, непрерывные съемки лент; проведение киношкол и международных фестивалей – все это, как раньше, могло бы быть реальностью нашей киножизни, если бы не циничное вторжение россии на территорию Украины.

Украинский телеведущий и актер Юрий Горбунов поспешил воодушевить и рассказал в Instagram, что киноиндустрия в нашей стране понемногу оживает.

В частности, телеведущий раскрыл, что в Украине начались первые съемки после начала вторжения россии. То есть киноиндустрия понемногу начала работать.

"Мы это сделали! Первые с момента начала полномасштабного вторжения съемки сериала!! Индустрия заработала!! Культурный и экономический фронт вместе!! Все для нашего украинского зрителя!! Все для Победы!!", - написал Юрий Горбунов.

В комментариях украинцы обрадовались этой новости и попросили снять забавную комедию, где будут высмеяны российские оккупанты.

"Молодцы, мы экономический фронт тоже должны работать!", "Ждем с нетерпением, снимите что-нибудь забавное об этих рашистах. Чтобы еще больше поднять дух Украинцев", "Пусть все будет хорошо ❤️!!! Сил вам и вдохновения!", - писали они.

Напомним, Горбунов впечатлился, как в Грузии троллят бегущих от мобилизации россиян.

Как сообщала Politeka, россияне украли у украинцев культовую фразу, Горбунов показал доказательство.

Также Politeka писала, Горбунов во всей красе показал тупость мобилизированных российских вояк.