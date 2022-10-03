Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий. Знаменитость с 2020 года женат на юристе Кристине, но в последнее время у пары не все так радужно. Звездная чета долгое время не появляется вместе и даже часто находится в разных не только городах, но и странах. Телеведущий Слава Демин отметил, что в паре конфликт, но пока до развода дело не доходит. Не забывает Владимир и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Остапчук показал, как тренируется боксировать, поделившись соответствующими кадрами в своем блоге.

"Можно ныть и плакать, а можно всегда действовать. Маленькими шагами, каждый день. Мотивация", - написал Владимир под кадрами.

Ранее Владимир поздравил дочь с днем рождения.

"Эмилия, солнышко мое, сегодня тебе уже 9.

Я пишу тебе это сообщение, потому что знаю – ты когда-нибудь его обязательно прочтешь.

Спасибо, что однажды появилась в моей жизни и перевернула его полностью", - написал Остапчук в публикации.

Напомним, жена Остапчука похвасталась, как выглядит в свой обычный "рабочий" день

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