Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий. Знаменитость с 2020 года женат на юристе Кристине, но в последнее время у пары не все так радужно. Звездная чета долгое время не появляется вместе и даже часто находится в разных не только городах, но и странах. Телеведущий Слава Демин отметил, что в паре конфликт, но пока до развода дело не доходит. Не забывает Владимир и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Остапчук показал, как тренируется боксировать, поделившись соответствующими кадрами в своем блоге.
"Можно ныть и плакать, а можно всегда действовать. Маленькими шагами, каждый день. Мотивация", - написал Владимир под кадрами.
Ранее Владимир поздравил дочь с днем рождения.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
Нацбанк с 3 октября вводит в обращение новые особенные 10 гривен: как они выглядят
Жалел, что начал с Украины: масштабный план Путина терпит крах
Дочь Поляковой честно ответила, почему не стала учится в Украине: "За границу вступила только потому..."
"Эмилия, солнышко мое, сегодня тебе уже 9.
Я пишу тебе это сообщение, потому что знаю – ты когда-нибудь его обязательно прочтешь.
Спасибо, что однажды появилась в моей жизни и перевернула его полностью", - написал Остапчук в публикации.
Напомним, жена Остапчука похвасталась, как выглядит в свой обычный "рабочий" день
А еще Politeka сообщала, что жена Остапчука сорвалась на украинцев после возвращения домой
Также Politeka писала, что жену Остапчука заткнули за пояс после возвращения в Украину и нытья