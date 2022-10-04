Как пишет Politeka.net, Иванна Онуфрийчук - известная украинская телеведущая и звезда "Танців з зірками", где в качестве ведущей заменила Тину Кароль. Также знаменитость активно ведет Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз звезда решила показать, как проводит отдых, поделившись кадрами из яхты.
"Друзья, а вы не забывайте о реакциях на эти сторис. Так Инстаграм понимает, что я вам интересна", - отметила Иванна.
А после этого Онуфрийчук показала возмущенные комментарии из-за отдыха.
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"После вчерашней публикации получила вот такие комментарии", - отметила звезда.
"Я так вижу, что война для вас уже закончилась?))) Что, волонтерство не дает новых фолловеров?)))", - спросила одна фанатка.
"Зачем вы так, то есть Иванна не имеет права улыбаться?", - спросила вторая фанатка в ответ.
"Красиво жить не запретись, но не в это время я считаю показывать такое", - написал еще один человек.
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