Иванна Онуфрийчук, звезда "Танців з зірками", показала, как проводит время на отдыхе, из-за чего нарвалась на критику.

Как пишет Politeka.net, Иванна Онуфрийчук - известная украинская телеведущая и звезда "Танців з зірками", где в качестве ведущей заменила Тину Кароль. Также знаменитость активно ведет Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда решила показать, как проводит отдых, поделившись кадрами из яхты.

"Друзья, а вы не забывайте о реакциях на эти сторис. Так Инстаграм понимает, что я вам интересна", - отметила Иванна.

А после этого Онуфрийчук показала возмущенные комментарии из-за отдыха.

"После вчерашней публикации получила вот такие комментарии", - отметила звезда.

"Я так вижу, что война для вас уже закончилась?))) Что, волонтерство не дает новых фолловеров?)))", - спросила одна фанатка.

"Зачем вы так, то есть Иванна не имеет права улыбаться?", - спросила вторая фанатка в ответ.

"Красиво жить не запретись, но не в это время я считаю показывать такое", - написал еще один человек.

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