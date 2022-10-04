Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - гимнастка, которая имеет звание Мастер спорта Украины. Звезда решила пойти на шоу "Холостяк", где был главным героем Макс Михайлюк. Спортсменке удалось победить на проекте, но построить отношения паре не удалось после съемок шоу. Зато Даша стала успешной блогеркой, за которой следят сотни тысяч украинцев, которых Даша постоянно радует новым контентом.

А в этот раз Ульянова решила ответить на вопросы фанатов.

"Давайте немного о личном)", - предложила тему фолловерам Даша.

"Когда ребенок будет?)))) Кого бы больше хотели?", - написала фанатка.

"Меня вообще удивляют такие вопросы, но я сама сказала "об откровенном". Поэтому, если откровенно - как Бог даст, но хотелось бы немного позже", - написала Даша.

"Стоит делать ремонт в съемной квартире или лучше копить на свою?", - задал вопрос второй фанат.

"У меня вообще немного изменился вопрос по отношению к своей квартире. Особенно после 24 февраля. Потому - кому как комфортно. Тут не подскажу", - написала звезда.

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