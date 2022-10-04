Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, что делал бы, если бы ожидал смерть.

Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - известный украинский ресторатор и звезда "Мастер Шеф". Знаменитость также ведет страничку в Инстаграм, где делится не только рецептами, но и личными кадрами. А в этот раз звезда опубликовал свои мысли о том, что бы делал в последний день жизни.

"Что бы я сделал, если бы знал, что завтра конец света?

Точно не стоял бы в очереди часами по ДаблЧизбургеру Меню

Если уж стоять, то за Макфлури) Хотя и здесь я тоже шучу

Думаю, это точно был бы звонок маме

Еще один вечер с любимой, где я бы решился сказать все

Еще раз прогуляться в ирпенских соснах с Лупитой

Разрешить философским мыслям зайти в голову и проанализировать, прожил ли я свою жизнь так, чтобы добрых дел было больше, чем плохих? Мог ли я сделать больше?", - написал Эктор.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Ектор, мне нужны такие противогазы", "Так может стоит уже сказать своей любимой всё? И не ждать конца света)", "Я бы 1000000% провела день с сыном. Не выпускала бы его из объятий".

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