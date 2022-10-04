Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - известный украинский ресторатор и звезда "Мастер Шеф". Знаменитость также ведет страничку в Инстаграм, где делится не только рецептами, но и личными кадрами. А в этот раз звезда опубликовал свои мысли о том, что бы делал в последний день жизни.
"Что бы я сделал, если бы знал, что завтра конец света?
Точно не стоял бы в очереди часами по ДаблЧизбургеру Меню
Если уж стоять, то за Макфлури) Хотя и здесь я тоже шучу
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
"Ну какая реакция может быть?": на видео показали, как встречали Потапа украинцы после возвращения на родину
Звезда "Евровидения" Руслана поразила украинцев новыми кадрами из-за границы: "Это тяжело, но..."
Нацбанк с 3 октября вводит в обращение новые особенные 10 гривен: как они выглядят
"Все подходит к концу": болезнь Путина прогрессирует и необратима, назван диагноз
Думаю, это точно был бы звонок маме
Еще один вечер с любимой, где я бы решился сказать все
Еще раз прогуляться в ирпенских соснах с Лупитой
Разрешить философским мыслям зайти в голову и проанализировать, прожил ли я свою жизнь так, чтобы добрых дел было больше, чем плохих? Мог ли я сделать больше?", - написал Эктор.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Ектор, мне нужны такие противогазы", "Так может стоит уже сказать своей любимой всё? И не ждать конца света)", "Я бы 1000000% провела день с сыном. Не выпускала бы его из объятий".
Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" дал рецепт полезного десерта
А еще Politeka сообщала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился с украинцами радостной новостью, видео
Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился с украинцами горем