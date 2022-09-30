Звездный шеф-повар родился в Колумбии, но уже 13 лет живет и работает в Украине и стал настоящим патриотом нашего государства.
В этот раз на своей странице в Instagram Эктор рассказал о трагических последствиях очередных обстрелов российскими захватчиками украинских городов, а также показал жуткие кадры.
"Запорожье — 25 погибших. Днепр — Крым и его семья. Николаев — остановка. Нет просто слов, чтобы описать горе. Нет слов, чтобы описать ненависть. То ощущение, когда слезы уже не идут, и внутри просто постоянное чувство горя и большого сожаления. Мои соболезнования семьям и родным погибших, сегодня вся Украина мысленно с вами 🙏", — написал Хименес-Браво.
Украинцы в комментариях к публикации не сдерживают эмоций:
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"Слезы на глазах и очень больно 😥 Нет слов. россияне не люди. никогда не забудем и никогда не простим";
"Твари, гореть вам всем в аду и то мало будет";
"Господи, что же это за изверги такой ад сделать 😭😭😭😭Вечная память погибшим";
"когда этот ужас прекратится... когда те реки крови будут течь по ту сторону границы-там где и должны!!!";
"Больно смотреть(((( царство небесное невинным душам. Трагедия всей страны".
Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.
Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом плова для ленивых.