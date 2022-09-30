Эктор Хименес-Браво, который вместе с Владимиром Ярославским и Ольгой Мартыновской является судьей шоу "Мастер Шеф", высказался о ряде трагедий, вызванных оккупантами.

Звездный шеф-повар родился в Колумбии, но уже 13 лет живет и работает в Украине и стал настоящим патриотом нашего государства.

В этот раз на своей странице в Instagram Эктор рассказал о трагических последствиях очередных обстрелов российскими захватчиками украинских городов, а также показал жуткие кадры.

"Запорожье — 25 погибших. Днепр — Крым и его семья. Николаев — остановка. Нет просто слов, чтобы описать горе. Нет слов, чтобы описать ненависть. То ощущение, когда слезы уже не идут, и внутри просто постоянное чувство горя и большого сожаления. Мои соболезнования семьям и родным погибших, сегодня вся Украина мысленно с вами 🙏", — написал Хименес-Браво.

Украинцы в комментариях к публикации не сдерживают эмоций:

"Слезы на глазах и очень больно 😥 Нет слов. россияне не люди. никогда не забудем и никогда не простим";

"Твари, гореть вам всем в аду и то мало будет";

"Господи, что же это за изверги такой ад сделать 😭😭😭😭Вечная память погибшим";

"когда этот ужас прекратится... когда те реки крови будут течь по ту сторону границы-там где и должны!!!";

"Больно смотреть(((( царство небесное невинным душам. Трагедия всей страны".

Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом плова для ленивых.