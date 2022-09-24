Как пишет Politeka.net, Макс Михайлюк - известный украинский бизнесмен и пилот, который стал главным героем шоу "Холостяк". На проекте победила Мастер спорта Украины по гимнастике Даша Ульянова, но пара сразу после проекта решила расстаться. Теперь же Макс женат на модели Даше Хлыстун, первом ангелом Victoria's Secret из Украины. Модель не так давно родила первенца - дочь Ариану. После родов Даше удалось скинуть почти 30 кг и теперь она весит 50 при росте 179 см, из-за чего ее часто критикую фаны. Не забывает Хлыстун и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.

А в этот раз Даша поделилась кадрами со своей дочерью, которую держала на руках. Малышке еще не исполнился даже годик и сторис получился довольно милым.

Стоит отметить, что после 24 февраля Макс Михайлюк решил пойти служить в ВСУ. Как оказалось, предприниматель пошел не куда либо, а десантно-штурмовые войска, впечатлив своей силой духа.

Напомним, жена "Холостяка" Михайлюка посветила разрезами в неприличной позе

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