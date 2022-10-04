Эктор Хименес-Браво отметил, что очень сильно разочаровался в бизнесмене, которого считал умным человеком.

Как сообщает Politeka.net, в твиттере Илона Маска 3 октября появилось скандальное сообщение о "формуле мира" между Украиной и россией. Так, бизнесмен предложил провести еще один "референдум" и "признать Крым российским". А также заявил, что Украина должна якобы оставаться нейтральной и не пытаться вступить в НАТО.

Это заявление очень сильно возмутило бессменного ведущего и судью украинского кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво. Он высказался по этому поводу в своем Instagram.

В частности, кулинар одним жестом показал свое отношение к этому предложению. Так, он опубликувал красноречивое фото, на котором показывает Илону Маску средний палец. Надпись на снимке гласит: "Когда покупал электрокар - выбрал не Теслу и не ошибся".

Также Эктор Хименес-Браво отметил, что очень сильно разочаровался в бизнесмене, которого считал умным человеком, и напомнил ему чей Крым, Донецк, Херсон и Луганск.

"Илон Маск сегодня разочарован российской позицией( ВС Украины самая сильная армия в мире мы победим. Крым это Украина! Донецк это Украина! Луганск это Украина! Херсон это Украина!", - написал Эктор Хименес-Браво.

В комментариях украинцы также напомнили, что Запорожская область, которую россияне теперь называют своей, тоже является Украиной. Кроме того, пользователи сети не забыли раскритиковать Маска: "Илон - провал года", "Илон сегодня просто не в себе", "Он просто оказался говном", "Если проследить его поведение, то можно увидеть, что он часто словами и поступками противоречит себе".

Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" расстегнул рубаху, обратившись к украинкам.

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