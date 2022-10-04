Популярная актриса и первая "Холостячка" Ксения Мишина высказалась о своем общении с украинцами в последнее время.

Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - известная украинская актриса, которая успела отличиться на многих проектах и запомнилась фанатам в роли первой "Холостячки". Сейчас артистка начала активнее общаться с фанатами и делится личной информацией о развитии в Инстаграм.

Как известно, уже не первую неделю Ксения рассказывает о своей духовной практике, медитациях и занятиях йогой, артистка выступает за личное развитие, поэтому недавно предложила поклонникам приобщиться к полезным занятиям.

Недавно на странице в Инстаграм она сообщила хорошую новость, что открыла онлайн ретрит, к которому может присоединится каждый.

«У нас крутое комьюнити, все делятся энергией. Для меня очень важно делать в жизни такие вещи, которые будут приносить людям большую пользу и будут давать большую ценность, именно это мой драйвер по жизни» - высказалась Ксения.

«Мне кажется, что я сегодня самый счастливый человек, потому что увидел сколько людей сразу почувствовали начало нового прекрасного пути :) Это действительно прекрасная возможность начать трансформацию своего состояния, стать на путь духовного роста, начать смотреть на свою жизнь под другим углом. Медитация и дополнительные инструкции уже на канале», - написала Ксения Мишина.

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