Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - известная украинская актриса, которая успела отличиться на многих проектах и запомнилась фанатам в роли первой "Холостячки". Сейчас артистка начала активнее общаться с фанатами и делится личной информацией о развитии в Инстаграм.
Как известно, уже не первую неделю Ксения рассказывает о своей духовной практике, медитациях и занятиях йогой, артистка выступает за личное развитие, поэтому недавно предложила поклонникам приобщиться к полезным занятиям.
Недавно на странице в Инстаграм она сообщила хорошую новость, что открыла онлайн ретрит, к которому может присоединится каждый.
«У нас крутое комьюнити, все делятся энергией. Для меня очень важно делать в жизни такие вещи, которые будут приносить людям большую пользу и будут давать большую ценность, именно это мой драйвер по жизни» - высказалась Ксения.
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«Мне кажется, что я сегодня самый счастливый человек, потому что увидел сколько людей сразу почувствовали начало нового прекрасного пути :) Это действительно прекрасная возможность начать трансформацию своего состояния, стать на путь духовного роста, начать смотреть на свою жизнь под другим углом. Медитация и дополнительные инструкции уже на канале», - написала Ксения Мишина.
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