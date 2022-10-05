Актриса Анна Саливанчук, которая живет в браке с продюсером "Квартал 95" Александром Божковым, показала свои усердия для похудения.

Жена продюсера "Квартал 95", известная украинская актриса Анна Саливанчук показала свои новые кадры из тренировки. С недавних пор Анна взялась за усердное похудение, чтобы сбросить минимум пять кг для желаемых форм.

По словам Анны, она также начала также сеансы специального массажа, ходит на тренировки и старается правильно питаться. Из-за многих причин артистке пришлось часто откладывать свои планы - то болели дети, болела мама, мешал ковид и карантин, сбился ритм и тд.

Сейчас же Саливанчук возобновила занятия:

"Если вы думали, что это все, то нет, я успела и супчик приготовить и на тренировку сходить, у меня будет горячее супер-тело" - высказалась Анна.

Недавние события в стране взбудоражили каждого украинца, прокомментировать зверские обстрелы оккупантов, из-за которых погибли несколько десятков людей.

«События вчерашнего дня разбили сердца всех украинцев. Сил нет. Но ради детей мы должны держаться!

Чаще всего говорят, что мотивации не хватает надолго. Но тоже самое происходит и с освежающим душем, поэтому рекомендуют его принимать каждый день» - высказалась Анна.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.