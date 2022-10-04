Как сообщает Politeka.net, украинская певица Тина Кароль служит для поклонников примером – ее целеустремленностью и талантом восторгуются миллионы фанов, а стиль и образ - копируют. Посты поп-дивы в соцсети собирают сотни тысяч лайков и множество комментариев. В этот раз она показала в Instagram, как готовится к очередному благотворительному концерту.

В частности, певица показала, как репетирует вместе со своими музыкантами, а также изучает новые танцевальные движения. Кроме того, на видео попали моменты из ее выступлений.

В кадре Тина Кароль показала несколько соблазнительных total black- образов: облегающий стильный комбинезон с широким лаковым поясом на талии, строгое маленькое черное платье на тонких бретелях, а на одном из кадров позировала в черном классическом костюме. Стоит отметить, что певица также появилась в воздушном платье цветов государственного флага.

Поклонники Тины начали делиться своими впечатлениями от нового видео звезды в комментариях. Некоторые сравнивали артистку с Шэрон Стоун, а также обращали внимание на то, что Тина Кароль сильно похудела.

"Мне кажется, что Тина стала очень худенькой", "Тина - нежная и сильная, чувственная и соблазнительная, смелая и открытая", "Кошка", "Мечта каждого. Божественна и очаровательная, как всегда", "На Шэрон Стоун похожа", - писали в сети.

Напомним, Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.

Как сообщала Politeka, Кароль озадачила украинцев неловкими высказываниями о личной жизни.

Также Politeka писала, Кароль без макияжа и в домашней одежде решилась показать настоящую себя.