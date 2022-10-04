Модель, бывшая гимнастка, а также победительница шоу «Холостяк-10» Даша Ульянова заговорила на довольно личные темы.

Как пишет Politeka.net, победительница шоу «Холостяк-10» и украинская блогерка Даша Ульянова активно общается с поклонниками в Инстаграм и любит отвечать на интересные или довольно провокационные вопросы.

В этот раз Даше пришлось отреагировать на затронутую тему о детях и их планировании в ближайшее время. По мнению Ульяновой, такие вопросы выглядят довольно неоднозначно и выставляют некоторых в не лучшем свете:

«Меня вообще удивляют такие вопросы, но я сама сказала «об откровенном». Поэтому, если откровенно, как Бог даст, но хотелось бы немного позже» - высказалась о детях Даша.

Вспомнила она и о тебе личной жизни, ответив на вопрос, почему не говорит о ней и не показывает избранника.

«Как только я начинаю что-то показывать – все идет не так. Поэтому мой выбор – оставить эту часть жизни для себя. Так лучше для всех» - добавила Даша.

Теперь же красотка решила сверкнуть подтянутым телом, сидя на мотоцикле. Она нарядилась в черные обтягивающие леггинсы, которые идеально подчеркнули ее стройные длинные ножки и кофту. А разбавила темные одежды белыми кроссовками.

Волосы Даша решила не укладывать, они свисали прядями, также Ульянова не заморачивалась с макияжем – пухлые губы слегка подкрасила блеском – вот и всё.

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