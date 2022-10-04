Украинская телеведущая Леся Никитюк ознакомилась со снимками и не смогла скрыть того насколько сильно на нее это повлияло.

Как сообщает Politeka.net, сеть поразили фото "несокрушимого" "Ореста" из "Азовстали" После заключения у российских оккупантов Дмитрий Казацкий выглядит очень истощенным, очень похудевшим, но не сломленным.

Снимки украинского защитника увидела также украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк. Своими эмоциями после увиденного она поделилась на личной странице в Instagram.

Дмитрий Казацкий признался, что ему больно смотреть на фотографии разрушенного захватчиками Мариуполя. Защитник вместе с собратьями несколько месяцев защищал родной город и не может смириться с его оккупацией. В первый день после освобождения из плена он пошел в барбершоп - постригся и побрился, ведь не хотел выглядеть жертвой.

После плена он очень похудел: кости торчат, обтянутые кожей, вены на руках вздулись, а глаза впали. Но дух его сломить россиянам не удалось, он верит и знает - Украина обязательно победит.

Украинская телеведущая Леся Никитюк ознакомилась со снимками и не смогла скрыть того насколько сильно на нее это повлияло. Знаменитость еще больше начала верить, что все будет хорошо.

"Просто бл**ь год горя и страданий. Но мы будем сверху", - уверена Леся Никитюк.

Напомним, что Никитюк показала, как выглядит после похода к косметологу.

Как сообщала Politeka, Никитюк публично высмеяла невежество оккупантов после поездки по разбитым городам.

Также Politeka писала, что Никитюк засветилась с загадочным мужчиной на набережной, Астафьева воскликнула.