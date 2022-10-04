Как пишет Politeka.net, 56-летняя Ольга Сумская - известная украинская актриса, которая практически 40 лет радует украинцев радует своей игрой в театре и кино. Звезда имеет звания Народной и Заслуженной артистки Украины и не планирует останавливаться на достигнутом. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с украинцами самым интересным.

А в этот раз звезда поделилась селфи, которое сделала перед зеркалом. Уставшая Оля позировала в розовом костюме.

Фанаты не смогли поставить лайки и написать комментарии, ведь в сторис нет подобных инструментов.

А до этого Ольга рассказала о спектакле "Декамерон".

"Спасибо, мои прекрасные, талантливые коллеги! За эти годы спектакль #декамерон посмотрели во многих городах Украины… Но каждый раз новеллы звучат по-новому, ведь произведение Бокаччо вечные человеческие ценности… Спасибо нашим зрителям, которые, несмотря на страшное время, ходят в театр… Сегодня играли в Черновцах, в гримерной на грим столике сохранился автограф Руслана Писанка нашей Руси, с которой мы вместе объездили всю страну с этим спектаклем", - написала Ольга.

Напомним, Сумская эффектно поздравила Данилко с днем рождения, показав старый кадр с Сердючкой

А еще Politeka сообщала, что Сумская не сдержала эмоций и заговорила о трауре, поразив украинцев

Также Politeka писала, что Ольга Сумская поделилась с украинцами трагическим известием и кадрами



