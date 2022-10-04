Как пишет Politeka.net, 56-летняя Ольга Сумская - известная украинская актриса, которая практически 40 лет радует украинцев радует своей игрой в театре и кино. Звезда имеет звания Народной и Заслуженной артистки Украины и не планирует останавливаться на достигнутом. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с украинцами самым интересным.
А в этот раз звезда поделилась селфи, которое сделала перед зеркалом. Уставшая Оля позировала в розовом костюме.
Фанаты не смогли поставить лайки и написать комментарии, ведь в сторис нет подобных инструментов.
А до этого Ольга рассказала о спектакле "Декамерон".
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
Пугачева уехала из россии и красиво всех поставила на место новым заявлением: "Какое счастье…"
"Такая молоденькая, еще жить и жить": появилось фото полицейской, расстрелянной у школы
"Боже, он меня убьет за это": жена Мирзояна Матвиенко неожиданно рассказала подробности о близости с мужем онлайн
Беда с известным актером и бойцом ВСУ, появились подробности и фото: "Это произошло в тылу..."
"Спасибо, мои прекрасные, талантливые коллеги! За эти годы спектакль #декамерон посмотрели во многих городах Украины… Но каждый раз новеллы звучат по-новому, ведь произведение Бокаччо вечные человеческие ценности… Спасибо нашим зрителям, которые, несмотря на страшное время, ходят в театр… Сегодня играли в Черновцах, в гримерной на грим столике сохранился автограф Руслана Писанка нашей Руси, с которой мы вместе объездили всю страну с этим спектаклем", - написала Ольга.
Напомним, Сумская эффектно поздравила Данилко с днем рождения, показав старый кадр с Сердючкой
А еще Politeka сообщала, что Сумская не сдержала эмоций и заговорила о трауре, поразив украинцев
Также Politeka писала, что Ольга Сумская поделилась с украинцами трагическим известием и кадрами