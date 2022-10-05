Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая и начинающая певица. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после 24 февраля Леся организовала помощь для беженцев, которыми опекалась долгое время. Также звезда начала активно выпускать песни, хотя до этого у Никитюк была одна попытка попробовать себя в качестве певицы. Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда записала обращения, сидя в автомобиле.

"Так, я сейчас включу ремикс на песню "Голубые глаза", а вы мне скажете выпускать эту песню или нет. Ибо есть некоторые сомнения", - сказала Леся.

После этого звезда включила саму песню и устроила голосование для фолловеров. Предлагалось нажать на ответ "Да" или "Нет".

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