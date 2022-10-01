Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик - известный украинский музыкант. А несколько лет назад звезда решился в очередной раз женится на молодой блогерке Кате Репяховой. И в прошлом году новая супруга родила Виктору первенца - сына, которого назвали Михаилом. Катя, как и звездный супруг, активно ведет блог в Инстаграм, где делится кадрами из своей жизни.
А в этот раз Катя поделилась кадрами, где отвела годовалого сына к парикмахеру. Мальчик сидел в кресле, а Виктор держал его за ручку, пока шла стрижка.
"Но Мишуля был такой молодец", - написала Репяхова в сторис.
А до этого она отметила, что стричь так сильно сына - это слишком коротко.
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"Скажу сразу, для меня это снова очень коротко", - отметила Репяхова в сторис.
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