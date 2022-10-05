Вдовец известной украинской телеведущей и актрисы Русланы Писанки нашел ребенка, которому он будет помогать бороться со страшной болезнью.

Напомним, после ухода из жизни Русланы Игорь Исаков решил помочь девочке или мальчику, который «болеет чем-то, что похоже на то, что было в Руси».

«Я открыл новую карту, уже и забросил на нее первые 10 000... давайте сделаем добро для Руси, но все деньги я передам какому-нибудь совсем не знакомому ребенку», – рассказывал Игорь о своей идее.

На его призыв откликнулись многие. И вот вдовец Русланы Писанки сообщил о ребенке, которому он будет помогать.

«Друзья, мои лучшие... я нашёл нашу девочку. Это было долго по многим причинам... но наши с вами деньги уже начали помогать лечить... поэтому молимся за здоровье нашей Златочки», - сообщил Игорь.

У Златы острый лимфобластный лейкоз – это злокачественное заболевание костного мозга. В больнице ребенок находится с 28 мая.

«Когда нам озвучили диагноз нашей дочери, я думала, что это все... У нас она долгожданная, через 13 лет совместной жизни, нам Боженька подарил нашу девочку, и этот приговор был для нас страшным, но когда услышала, что он лечится, я смирилась и немного даже успокоилась. Было очень тяжело первый месяц, когда на дворе лето, и все детки на улице, а твой ребенок в больнице, постоянные наркозы, потому что нужно брать пункцию костного мозга на анализ, переливание крови, введение тромбоцитов, антибиотики, установка порта... Мне казалось это не справедливо, но ровно через месяц я приняла эту ситуацию, какова она, потому что по-другому никак», - процитировал Игорь рассказ мамы Златы.

В комментариях к сообщению украинцы желают ребенку быстрого выздоровления и благодарят Игоря за неравнодушие.

Напомним, жизнь Русланы Пысанки оборвалась на 57-м году в Германии, где она лечилась. Как оказалось, у известной телеведущей и актрисы был рак, но об этом почти никто не знал.

Весной этого года Писанка похоронила самого родного человека – маму.

Внезапная смерть Русланы Писанки, которая рассказывала о «своей войне» только самым близким, ошеломила и ее коллег, и зрителей.