Певица Оля Цибульская отметила, что на позитивные мысли ее натолкнул простой листик орехового дерева, который залетел ей в автомобиль.

Как сообщает Politeka.net, жители Киевщины сегодня за ночь слышали несколько воздушных тревог, ведь страна-агрессор атаковала дронами Белую Церковь в Киевской области. В частности, сегодня ночью, 5 октября, россия атаковала Киевщину дронами-камикадзе. После неспокойной ночи украинская певица Оля Цибульская записала обращение на своей странице в Instagram.

Певица отметила, что на позитивные мысли ее натолкнул простой листик орехового дерева, который залетел ей в автомобиль.

"Ко мне в машину залетел листик и напомнил, что на улице уже осень и есть в жизни вещи, которые стабильны и не меняются. Вещи, которые делают нас счастливыми даже тогда, когда очень сильно болит, как после сегодняшней ночи. Пусть у нас дома всегда пахнет романтическим осенним листьям, а не вонючими орками из рф ", - рассказала Оля Цибульская.

Стоит отметить, что Ольга Цибульская родилась в 1985 году в Ровенской области. В 2007 году в составе дуэта стала победительницей шоу "Фабрика звезд" на "Новом канале". Сольную карьеру артистка начала в 2009-м.

В октябре 2020 года певица презентовала первый альбом "По барабану", посвятив его своему 35-летию.

Напомним, Оля Цибульская без смущения показала, как выглядела на последних месяцах беременности.

Как сообщала Politeka, кума Дзидзьо Цибульская показала своего "клона", впечатлив украинцев.

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