Популярная украинская певица и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, которая с начала войны вместе со своим коллективом активно гастролирует с благотворительными концертами в поддержку Украины, чатсо делится яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Саша выложила необычные кадры со своего путешествия в Нью-Йорк и анонсировала концерты в Америке.

Как видно, на новых фотографиях Александра появилась в разных локациях и образах. Так, на одном из снимков артистка запечатлена у здания с украинской символикой и сама держит за спиной развернутый украинский флаг. Также певица показала свои фото с прогулок и необычную архитектуру Нью-Йорка.

А в подписи к публикации Зарицкая поделилась своими впечатлениями: "Город, о котором я мечтала с детства. Энергия, влюбленная из первого путешествия. Люди, которые пели вместе с нами во время прошедшего тура! В Нью-Йорке я нашла силы и поддержку в момент оккупации моего дома в Киевской области. Здесь смогла рассказать миру о том, что творится дома. Здесь начнется наш NORTH AMERICAN TOUR’22. Сейчас, как никогда, важно поддерживать своих, объединяться, дарить тепло и чувство дома, даже в тысячах км от дома. Ссылки на билеты в шапке профиля".

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