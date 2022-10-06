Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица, которая является кумой солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы. У звезды есть сын Нестор от любимого человека, с которым она вместе более 20 лет. И только недавно Оля решила показать своего возлюбленного, сделав совместную фотосессию. Не забывает Оля и о ТикТок, где активно ведет блог. А в этот раз звезда опубликовала видео, где была вместе с сыном Нестором.

"Хочет ли Нестор сестричку", - написала на видео Оля.

"Я от тебя хочу сына и доченьку...", - звучали слова песни, которую Цибульская подставила для видео.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"Маленькая злюка", "Мой старший сын тоже не хотел, а сейчас, когда уже есть младший братик, только с ним и хочет быть", "Сначала старшие дети все не хотят, а потом уже без братика или сестрички быть не хотят", "Я наверное единственная ребенком хотела сестру".

Напомним, Цибульская посвятила трогательные кадры для всех влюбленных, которых разлучила война

А еще Politeka сообщала, что Цибульская стала на четвереньки и подергалась, снимая это всё на камеру

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