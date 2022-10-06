Перед выходом клипа Оля Цибульская собрала у подписчиков их реальные переписки в период войны.

Как сообщает Politeka.net, певица Оля Цибульская подготовила романтический и чувствительный хит "Минає день", где призывает любить и любить даже в самые темные времена для страны. В видео можно увидеть правдивую переписку влюбленных, где мужчины воюют на фронте, а дома их ждут девушки. Кадрами певица поделилась в своем Instagram.



Перед выходом клипа Оля Цибульская собрала у подписчиков их реальные переписки в период войны. Там женщины и девушки переживают за своих любимых, воюющих с русскими войсками. На фоне также можно увидеть фотографии пар, которые были вместе счастливы, пока на территорию Украины не ворвалась россия.

"Клип "Минає день", вышедший в марте собран из ваших фото и видео, а главное – из ваших реальных переписок. Каждое смс, каждое слово и признание - фронтовые письма, публикуемые в книгах после победы", - отметила певица Оля Цибульская.

Певица отметила, что теперь будет снят фильм "Лишайся онлайн" об этом - о непоколебимой связи украинцев друг с другом. Команда фильма предлагает делиться своими важными переписками в последние месяцы. Они собирают такие главные сообщения у себя на странице.

Пользователи сети в комментариях похвалили идею клипа и будущего фильма: "Когда победим, будем читать наши переписки, это с нами навсегда!", "Прекрасная идея", "Очень креативная идея", "Крутая идея, и миліе слова", "Как сильно".

Напомним, что Оля Цыбульская после спасения родителей из оккупации загремела в больницу.

Как сообщала Politeka, Цибульская стала на четвереньки и подергалась, снимая это всё на камеру.

Также Politeka писала, что Цибульская после неспокойной ночи напомнила украинцам о важном.