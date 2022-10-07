Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица, которая является кумой Михаила Хомы. Звезда, как и другие знаменитости, активно поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, активно освещая страшные события. Не забывает Оля и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз звезда показала, какая неприятность с ней произошла. Как можно увидеть, случилось ДТП и пострадал автомобиль.

"Жду полицию", - написала Оля.

После этого Цибульская показала полицейских, которые приехали, но только со спины.

"Короче, парни сниматься не хотят, потому смотрите сзади. Вы знаете, что я на парней люблю сзади смотреть. Но очень вежливые, очень порядочные, очень их благодарю. Все хорошо, я целая, машине ремонт, а мне кофе. Берегите себя, Слава Украине", - сказала Оля.

При этом звезда не объяснила, какое именно ДТП произошло и кто в нем был виноват.

Напомним, Цибульская посвятила трогательные кадры для всех влюбленных, которых разлучила война

А еще Politeka сообщала, что Цибульская стала на четвереньки и подергалась, снимая это всё на камеру

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