Как пишет Politeka.net, Влад Яма - известный украинский танцор, который судит проект "Танці з зірками". А после полномасштабного вторжения знаменитость с женой Лилией и ребенком покинул Украину и перебрался в США, где находится по сей день. При этом звездная пара не спешит обратно в Украину и жена танцора отметила, что переживает за безопасность сына. Лилия, как и звездный супруг, активно ведет свой блог в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Лилия поделилась кадрами тренировки на улице.

"Любимый движ", - подписала кадры звезда, демонстрируя свое трудолюбие.

"Закончилось тем, что уговорили Диму снять тренировку для девочек. Скоро смонтируем", - написано было на втором сторис.

Ранее мы сообщали, что Лилия ответила, почему Влад не на фронте.

"Во-первых. Я считаю, что ставить такие вопросы как минимум некорректно. Это личное дело каждого, у всех разные истории и причины. Каждый переживает войну по-своему. Я уважаю выбор каждого. Благодарна мужу за то, что мы сейчас в безопасности. Мы тоже помогает на своем фронте", - написала Лилия.



Напомним, жена Влада Ямы из "Танців з зірками" показала опасные развлечения сына в США

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