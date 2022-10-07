Жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук показала себя и рассказала, сколько у нее лишних кг.

Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук - известная украинская актриса, которая замужем за продюсером "Квартал 95", от которого родила двоих детей - Никиту и Глеба. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Саливанчук и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Анна решила поболать с фанатами.

"Спросите меня что-то", - написала Саливанчук, приглашая фанов к разговору.

"Какой у вас сейчас вес. Очень хорошо выглядите", - написал фанат.

"63 кг, хочу хотя бы 59, спасибо", - ответила Анна.

"Было ли у вас когда-то такое, что вам предлагали роль, но вы отказывались", - спросил еще один фанат.

"После страшного изнасилования в кино я отказываюсь от таких ролей", - написала звезда, вспоминая, как страшно ей было сниматься в сценах с насилием.

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