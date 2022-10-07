Потап и Настя Каменских с первых дней войны находились за границей, но поддерживали родную страну.

Как сообщает Politeka.net, известный украинский рэпер, продюсер и муж Насти Каменских Потап (настоящее имя - Алексей Потапенко) побывал в гостях у воинов ВСУ. Артист поделился на личной странице в Instagram кадрами, на которых выступил вместе с коллегами из группы "MOZGI".

Потап и Настя Каменских с первых дней войны находились за границей, но поддерживали родную страну и украинцев, занимаясь волонтерством и выступая на благотворительных концертах. Спустя месяцы они вернулись на Родину и продолжают делать добрые дела.

В этот раз Потап встретился с украинскими защитниками и выступил перед ними для поднятия боевого духа. Артист признался, что очень верит в защитников и призвал украинцев также не падать духом, верить в ВСУ.

"Верим! Любим! Поддержим ВСУ", - подписал видео рэпер.

Украинцы в комментариях поддержали музыканта и отметили, что действительно важно поддерживать ВСУ и верить в защитников: "Соглашусь нельзя останавливаться, надо поддерживать", "Отвлеклись немного) Это тоже необходимо", "Лучшие артисты, поддержка так важна сейчас", "Людям и нашим героям, прежде всего, так нужны ваши песни, поддержка ".

Напомним, Потап резко высказался о возвращении "Голос країни" в разгар войны.

Как Politeka сообщала, Потап после возвращения в Украину рассказал о своей редкой болезни.

Также Politeka писала, Потапа разнесли после попытки оправдаться за Испанию.