Популярна американская певица Бритни Спирс спустя 13 лет освободилась от опеки отца, что далеко перешла все границы и решила ответить на массовую критику. Недавно Бритни повеселилась на пляже без одежды и получила тысячи гневных слов в свой адрес.

По словам Бритни, она проснулась этим утром в самой очаровательной комнате, в которой я когда-либо останавливалась в своей жизни, чувствовала себя хорошо и наконец-то начала приводить волосы в порядок, ведь сейчас особо ничем не занимается.

Но она была потрясена, когда увидела тысячи злостных комментариев:

«Мне грустно осознавать, что человек, который смотрит что-то в Instagram и даже не знает меня, тратит время даже на то, чтобы комментировать и говорить такие ненавистные слова! Какая грустная жизнь!!!

Да, я чувствительна, поэтому это задело мои чувства, а что касается всех ваших комментариев о моих детях, то… последний телефонный звонок, который у меня был с моим сыном, с которым я не разговаривала 9 месяцев, он буквально рассмеялся мне в лицо и повесил трубку.

Я сижу в социальных сетях, потому что получаю удовольствие от своих глупых видео 📲 !!! Люди ненавистны, поэтому мой совет людям в этом мире: если вам повезет найти кого-то приятного… держитесь за жизнь, потому что такие редкость» - честно призналась Бритни.

Напомним, многие поклонники реагируют достаточно позитивно на привычку певицы показывать себя в смелых образах и не скрывают своего удивления. В этот раз Спирс отправилась на пляж, где отбросила стыд и без одежды сплясала на камеру.

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