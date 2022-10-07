Популярная украинская певица Джамала, которая с первых дней войны начала гастролировать за границей в поддержку Украины, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка порадовала новостями о новом мини-туре по польским городам, где также будет собирать средства для поддержки украинской армии.

Как известно, в прошлом эфире Джамала покинула польскую адаптацию шоу "Танцы со звездами" и, видимо, решила сразу же начать тур по польским городам. В своем микроблоге артистка опубликовала яркую афишу с городами и датами своих выступлений.

В подписи к публикации Джамала рассказала: "Не могу больше молчать. Готовим мини-тур в поддержку нового EP "ПОКЛИК". Первые концерты пройдут в Польше, где мы планируем собрать средства для поддержки украинской армии. Этими концертами я хотела бы подарить слушателю ощущение, ради которого мы все живем. Любви к своим. Любовь к дому. 13.11 Варшава. 15.11 Краков. 19.11 Жешув".

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