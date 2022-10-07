Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая Катя Осадчая очень редко делится фотографиями членов своей семьи, включая родного младшего брата. Но в день рождения Владимира Осадчего она сделала исключение и опубликовала в Instagram-stories их совместное фото.

7 октября, день рождения отмечает родной брат звезды Владимир. На честь этого события, в личном аккаунте в Инстаграм-сториз Катерина Осадчая поделилась фотографией, сделанной относительно недавно. В кадре многодетная мамочка предстала вместе с младшим братом, который, как не перестают удивляться фанаты, очень похож на свою звездную сестру. А еще он настоящий красавчик.

"Братик, с днем рождения", - подписала соответствующий снимок известная телеведущая.

Стоит отметить, что младший брат Катерины Осадчей – основатель Authorial Wakesurf School. Он проводит обучение вейксерфингу, которым серьезно занимается и на соревнованиях занимает первые места из этого вида спорта. Владимир Осадчий ведет свою страницу в Instagram на английском языке. Он часто публикует снимки, сделанные во время соревнований или поездок за границу.

Напомним, Катерина Осадча заметила в Финляндии толпы россиян и рассказала, как их отличить.

Как сообщала Politeka, Катерина Осадчая поразила редкими кадрами со своим 20-летним сыном.

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