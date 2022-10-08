Как пишет Politeka.net, Роман Сасанчин - известный украинский певец, который прославился благодаря победе на шоу "Голос.Діти", а после этого повторил успех на "Голос країни". Звезда женат на Иванне, которая на несколько лет старше него. У пары не так давно родился первенец - дочь, которую назвали Елизаветой. Иванна, как и муж, активно ведет страничку в Инстаграм, где делится кадрами из личной жизни.

А в этот раз жена Сасанчина поделилась фото, где позировала в штанах и кружевном белье. Иванна решила похвастаться подтянутым животиком.

"Совсем скоро тут будут кубики", - написала жена Сасанчина на кадре.

После этого Иванна решила рассказать о своих планах на день.

"Также заказала рыбку и икру. Буду ждать когда приедет и пойдем гулять пока хорошая погода. Дособирается стирка, сделаю следующее, сделаю уборку в квартире, но имею надежду, что вложу Элизу спать. Но это кажется напрасные надежды. Вчера Элиза спала только один раз", - написала жена Романа.

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