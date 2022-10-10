Популярна американская певица Бритни Спирс стала активно вести социальные сети и часто удивляет фанатов новыми выходками. На свободе и без контроля отца артистка веселится, дурачится и развлекается даже без одежды на пляже.

При этом Бритни справедливо подмечает: она такая, какая есть и хочет жить моментом. Она многое упустила и хочет позволить себе быть такой, какая сейчас - не бояться ошибок.

В этот раз Бритни похвасталась встречей не только на курорте, но и поездкой по туристическим местам:

«Изобретенный туризм 🙌; Приятно видеть, что вы развлекаетесь на своих условиях ❤️; Это Мексика?; Разве ее волосы не были короткими. Это должно быть старым; ты выглядишь так мило 💕; Моя королева, ты самая милая, я так тебя люблю💖; Ты заслуживаешь всего счастья в этом мире; Ты выглядишь такой счастливой королевой ❤️» - пишут в сети.

«Мне грустно осознавать, что человек, который смотрит что-то в Instagram и даже не знает меня, тратит время даже на то, чтобы комментировать и говорить такие ненавистные слова!

Я сижу в социальных сетях, потому что получаю удовольствие от своих глупых видео 📲 !!! Люди ненавистны, поэтому мой совет людям в этом мире: если вам повезет найти кого-то приятного… держитесь за жизнь, потому что такие редкость» - честно призналась Бритни.

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